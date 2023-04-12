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В київському метро за підтримки ЮНІСЕФ відкрили дитячу локацію

У разі оголошення повітряної тривоги простір функціонує у цілодобовому режимі.

В київському метро за підтримки ЮНІСЕФ відкрили дитячу локацію
Фото: Пресслужба КМДА

В рамках всеукраїнської програми “Спільно Дитячі Точки” на станції київського метрополітену “Кловська” встановлено дитячу локацію. Вона допоможе покращити умови перебування батьків із дітьми на станції метро під час повітряної тривоги і вдень і вночі.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Дитячу локацію відкрили за підтримки Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). 

На ній щодня, з 8:00 до 20:00, працюватимуть два адміністратори. У разі оголошення повітряної тривоги простір функціонує у цілодобовому режимі.

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Локація укомплектована, зокрема, дитячими книжками та ігровими наборами. До співпраці залучені професійні педагоги, лікарі, аніматори та психологи. Вони проводять майстер-класи для дітей та грають із ними в розвивальні ігри.

Дитячий простір “Спільно” розташований у вестибюлі станції “Кловська” перед лінійкою турнікетів.

Нагадаємо, у Києві 46 підземних станцій метро укомплектували додатковими розкладними стільцями, ковдрами та матрацами на випадок повітряної тривоги.

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