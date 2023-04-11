На Донеччині евакуаційна група поліції «Білі Янголи» евакуювала з Авдіївки в безпечне місце родину з двома дітьми, яку вмовляли виїхати близько пів року.

Про це повідомляє обласна поліція.

«Білі янголи» евакуювали з Авдіївки родину з двома дітьми, яку вмовляли близько пів року. Дворічний Єгор та 12-річна Арина – тепер у безпеці. Разом з мамою, татом і бабусею. У місті, за підрахунками поліції, залишається двоє дітей, ведеться робота щодо їх евакуації», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сім’я, яку нарешті вдалося евакуювати, мешкала біля промзони Авдіївки – місця, де протягом дев’яти років точаться бої, не стихають обстріли. Поліцейські постійно відвідували родину та пропонували евакуацію, але батьки не хотіли залишати рідне місто, тому, ховаючись від поліції, переїхали на іншу адресу.

Однак «Білі янголи» розшукали цю родину, і наполегливість правоохоронців переконала подружжя в необхідності виїзду. Зараз родина знайшла прихисток у Мирнограді та планує подальші дії.

Нагадаємо, російські окупанти намагаються заблокувати Авдіївку, щоб просунутися на Донецькому напрямку.