Окупанти обстріляли з мінометів прикордоння Сумщини

Інформація про втрати серед місцевого населення не надходила.

Російські війська вдень у вівторок, 11 квітня, обстріляли з мінометів прикордонні населені пункти Сумської області.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ" у Telegram.

"З 11:20 до 11:30 зафіксували три приходи, ймовірно з міномету 120 мм, в район населеного пункту Ходине. З 11:10 до 11:30 зафіксовано сім приходів, ймовірно з міномету 120 мм, в район населеного пункту Бунякіне", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інформація про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.

Нагадаємо, що протягом 10 квітня російські війська обстріляли Білопільську, Хотінську, Великописарівську, Миропільську та Шалигинську громади Сумської області.