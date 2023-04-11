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Окупанти обстріляли з мінометів прикордоння Сумщини

Інформація про втрати серед місцевого населення не надходила.

Окупанти обстріляли з мінометів прикордоння Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: ДПСУ у Telegram

Російські війська вдень у вівторок, 11 квітня, обстріляли з мінометів прикордонні населені пункти Сумської області.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ" у Telegram.

"З 11:20 до 11:30 зафіксували три приходи, ймовірно з міномету 120 мм, в район населеного пункту Ходине. З 11:10 до 11:30 зафіксовано сім приходів, ймовірно з міномету 120 мм, в район населеного пункту Бунякіне", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інформація про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.

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Нагадаємо, що протягом 10 квітня російські війська обстріляли Білопільську, Хотінську, Великописарівську, Миропільську та Шалигинську громади Сумської області. 

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