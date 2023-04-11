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Росія вивела у Чорне море один ракетоносій з загальним залпом до чотирьох ракет

В Азовському морі – один російський корабель, у Середземному – сім.

Росія вивела у Чорне море один ракетоносій з загальним залпом до чотирьох ракет
Ракета "Калібр"
Фото: Міноборони РФ

Сьогодні Росія тримає на бойовому чергуванні у Чорному морі чотири кораблі, серед них – один носій крилатих ракет типу “Калібр”.

Про це повідомляють у Facebook Військово-морські сили ЗСУ.

Зазначається, що загальний залп ракетоносія – до чотирьох ракет. В Азовському морі знаходиться один ворожий корабель.

У Середземному морі зафіксована присутність до семи російських кораблів. Серед них – три ракетоносії з загальним залпом до 20 "Калібрів".

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Нагадаємо, ймовірність завдання Росією ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України.

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