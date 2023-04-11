Росія вивела у Чорне море один ракетоносій з загальним залпом до чотирьох ракет

Сьогодні Росія тримає на бойовому чергуванні у Чорному морі чотири кораблі, серед них – один носій крилатих ракет типу “Калібр”.
Про це повідомляють у Facebook Військово-морські сили ЗСУ.
Зазначається, що загальний залп ракетоносія – до чотирьох ракет. В Азовському морі знаходиться один ворожий корабель.
У Середземному морі зафіксована присутність до семи російських кораблів. Серед них – три ракетоносії з загальним залпом до 20 "Калібрів".
Нагадаємо, ймовірність завдання Росією ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України.