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Окупанти звезуть в’язнів із Білорусі на будівництво в Маріуполі, – Андрющенко

При цьому російські будівельники, які зараз масово прибувають до окупованого міста, планують залишитись там жити.

Окупанти звезуть в’язнів із Білорусі на будівництво в Маріуполі, – Андрющенко
Знищений окупантами Маріуполь
Фото: EPA/UPG

На будівельні роботи до окупованого Маріуполя планують звести в’язнів з Білорусі, засуджених за нетяжкі злочини. 

Про це повідомляє “Радіо Свобода” із посиланням на радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

“Буквально вчора ми отримали додаткову інформацію, що ухвалено рішення, що не лише росіяни будуть. Збираються привезти найближчим часом вже з Білорусі людей, які засуджені за нетяжкі злочини для того, щоб вони також займалися будівельними роботами на території Маріуполя”, –сказав Петро Андрющенко в ефірі “Свобода. Ранок”. 

На яких саме умовах білоруські в’язні виконуватимуть роботи у Маріуполі, радник міського голови не уточнив. Однак щодо російських будівельників, які нині масово прибувають до окупованого міста, то, за словами Андрющенка, вони залишаться жити у Маріуполі.

“Вони не планують нікуди виїжджати, вони планують будувати житлові будинки, квартали і не приховують, що вони будують це саме для себе – під ту програму іпотеки, яка запущена в Росії з лютого цього року – під два відсотки. Вже навіть 40 тендерів у Москві розіграно. Їх отримали фірми, які належать наближеним до Кремля. І будуть будувати за федеральний бюджет все це. Тому їх кількість буде зростати”, – сказав Андрющенко.

За оцінками ООН, у місті знищено або пошкоджено близько 90% багатоповерхових житлових будинків та близько 60% приватних будинків.

До повномасштабного вторгнення у Маріуполі проживало близько 426 тисяч людей. 350 тисяч із них стали біженцями. Під час російської облоги загинули щонайменше 25 тисяч людей.

Російські війська підозрюють у скоєнні у Маріуполі численних воєнних злочинів. Москва це заперечує.

Нагадаємо, окупанти виселяють ціле село у Маріупольському районі для розміщення військових РФ. Формальний привід – відсутність підтвердження права власності, оскільки домові книги згоріли у Маріуполі.

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