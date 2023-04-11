Головне за ніч. Вівторок, 11 квітня

Росіяни впродовж доби атакували девʼять областей України, постраждали Чернігівська, Харківська, Луганська, Сумська, Миколаївська, Запорізька, Дніпропетровська, Херсонська, Донецька області, йдеться в ранковому зведенні обласних військових адмінгістрацій.

По Чернігівській області росіяни били тричі за минулу добу – із мінометів по Новгород-Сіверському району. Обійшлося, на щастя, без жертв та руйнувань. У Сумській області вчора впродовж дня ворог здійснив девʼять обстрілів прикордонних громад

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Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що попри численні втрати в техніці та живій силі противник не відмовляється від ведення загарбницької війни. Продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили 52 атаки противника на зазначених напрямках.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, бої тривають. Учора противник завдав 39 авіаційних та семи ракетних ударів по території України, чотири з яких – із ЗРК С-300 по мирному місту Краматорськ. Здійснив 47 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала восьми ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу противника. Було збито ворожий гелікоптер Мі-24, а також девʼять БпЛА різних типів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки і склад боєприпасів противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 11 квітня – в нашій новині.

Генштаб також інформує, що загальні бойові втрати РФ з 24 лютого 2022-го по 11 квітня 2023 року орієнтовно склали 179 320 осіб. Минулої доби захисники ліквідували ще 500 окупантів, знищили сім танків і девʼять безпілотників.

Про інші втрати противника – в новині.

Уночі 11 квітня російські окупанти обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області.

“Сьогодні вночi ворог знову спрямував важку артилерiю на Нiкопольщину. З десяток снарядiв прилетiли до Марганецької громади. Минулося без загиблих та постраждалих”, – повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Минулої доби ворог продовжував тероризувати мирне населення Харківщини, обстрілюючи прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок вчорашніх обстрілів села Кучерівка Куп'янського району зруйноване цивільне підприємство.

В області триває гуманітарне розмінування. За минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 172 вибухонебезпечні предмети.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль прибув із робочим візитом до Канади. Він та інші члени делегації зустрінуться із головою уряду Джастіном Трюдо та віцепремʼєркою Христею Фріланд.

Після цього українська делегація відвідає США. "Попереду також зустрічі з високопосадовцями США та участь у Spring Meetings (Світового банку – Ред.). Готуємо нові домовленості й угоди для посилення макрофінансової та економічної стійкості нашої держави. Працюємо задля перемоги", – написав Шмигаль у Telegram.

Про майбутній візит українського премʼєра до Канади стало відомо наприкінці минулого тижня. За даними журналістів, українці закликатимуть надати боєприпаси для підготовки контрнаступу.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!