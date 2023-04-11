Минулої доби ворог продовжував тероризувати мирне населення Харківщини, обстрілюючи прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок вчорашніх обстрілів села Кучерівка Куп'янського району зруйноване цивільне підприємство.

Фото: Олег Синєгубов у Telegram

“Протягом дня ворог щонайменше тричі обстріляв з артилерії Вовчанськ Чугуївського району. Внаслідок обстрілу Куп'янська пошкоджено будинок. На щастя, обійшлося без постраждалих”, – йдеться у повідомленні.

В області триває гуманітарне розмінування. За минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 172 вибухонебезпечні предмети.

Фото: Олег Синєгубов у Telegram

Нагадаємо, у неділю 9 квітня внаслідок російських обстрілів прикордоння Харківщини був важко поранений чоловік.