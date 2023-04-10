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У Києві вимкнули опалення у 95% житлових будинків

Заклади соціальної сфери відключаються за заявками керівників. 

У Києві вимкнули опалення у 95% житлових будинків
Фото: Пресслужба Харківської міськради

В Києві закінчують відключати від опалення житлові будинки. Наразі відключено 95% багатоповерхівок, що знаходяться в комунальному управлінні.

Про це повідомила пресслужба КП “Київтеплоенерго”.

“Тепло вимикають поступово через особливості теплової інфраструктури столиці — інертність системи та розгалуженість трубопроводів, загальна довжина яких перевищує 2,7 тис. кілометрів”, - зазначили комунальники.

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При цьому заклади соціальної сфери (лікарні, школи, дитячі садки) відключаються за заявками керівників. 

Опалювальний сезон наразі завершено для 45% учбових та 7% медичних закладів.

Нагадаємо, у суботу 8 квітня столична влада почала відключати опалення в житлових будинках Києва. Відповідне рішення міська влада ухвалила, враховуючи погодні умови – очікується стабільне суттєве потепління.

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