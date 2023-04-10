У Києві вимкнули опалення у 95% житлових будинків

В Києві закінчують відключати від опалення житлові будинки. Наразі відключено 95% багатоповерхівок, що знаходяться в комунальному управлінні.

Про це повідомила пресслужба КП “Київтеплоенерго”.

“Тепло вимикають поступово через особливості теплової інфраструктури столиці — інертність системи та розгалуженість трубопроводів, загальна довжина яких перевищує 2,7 тис. кілометрів”, - зазначили комунальники.

При цьому заклади соціальної сфери (лікарні, школи, дитячі садки) відключаються за заявками керівників.

Опалювальний сезон наразі завершено для 45% учбових та 7% медичних закладів.

Нагадаємо, у суботу 8 квітня столична влада почала відключати опалення в житлових будинках Києва. Відповідне рішення міська влада ухвалила, враховуючи погодні умови – очікується стабільне суттєве потепління.