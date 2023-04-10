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В трьох областях України закінчилось пріоритетне розмінування сільгоспземель, - Мінекономіки

Загалом було розміновано 2 323 гектари сільгоспземель. 

В трьох областях України закінчилось пріоритетне розмінування сільгоспземель, - Мінекономіки
Фото: pivdenukraine.com.ua

Вже повністю обстежені визначені Планом першочергового розмінування землі в Черкаській, Дніпропетровській та підконтрольній частині Запорізької області. 

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

«Є гарні новини. За минулий тиждень обстежено 12 тисяч гектарів земель сільгосппризначення, визначених для першочергового розмінування. З огляду на наявні у нас сьогодні ресурси, це непогані темпи», - зазначила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

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Загалом було розміновано 2 323 гектари сільгоспземель. 

В регіонах, де тривають бойові дії, в перелік земель пріоритетного розмінування увійшли землі, розташовані не ближче 20 км від лінії активних бойових дій. Також ці землі мають не піддаватись постійним обстрілам. 

Зазначається, що передбачалося обстеження та подальше розмінування в разі потреби:

  • в Черкаській області – 885 га; 
  • в Запорізькій області – 1 тис. 232 га;
  • в Дніпропетровській області – 2 тис. 645 га.

Нагадаємо, на початку березня Юлія Свириденко заявила, що для повного розмінування України знадобиться до 70 років. Для синхронізації та координації зусиль необхідно створити аналог оборонного "Рамштайну".

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