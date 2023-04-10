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Данія передасть Україні артустановки Ceasar і близько сотні танків Leopard 1

Також стартує обговорення постачання нашій державі танків Leopard 2, яких у Данії не дуже багато.

Данія передасть Україні артустановки Ceasar і близько сотні танків Leopard 1
Фото: ЕРА/UPG

Україна отримає від Данії артилерійські установки Ceasar та перші танки Leopard 1.

Про це повідомив в.о. міністра оборони Королівства Данія Троелс Лунд Поульсен на спільному брифінгу з главою українського Міноборони Олексієм Резніковим, передає Медіацентр Україна.

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"Ми сподіваємося, що артилерійські системи Ceasar ми поставимо в Україну наступного місяця. Зараз вони знаходяться на тренувальних полігонах у Данії. Щодо танків Leopard 1. Ще два місяці тому Данія підписала угоду з Німеччиною. Сподіваємося, що ми почнемо постачання танків до літа. Забігаючи на пів року вперед, в Україну буде можливо поставити близько 100 танків Leopard 1", - сказав Поульсен.

Данський міністр додав, що також зможуть обговорювати постачання танків Leopard 2, "яких у Данії не дуже багато". 

Поульсен підкреслив, що важливо, аби українські фахівці мали можливість обслуговувати і ремонтувати озброєння перед тим, як воно прибуде до України. Це питання опрацюють.

Олексій Резніков повідомив, що вітчизняні артилеристи "вже тренуються працювати на Ceasar". "Також скоро ви почуєте, як в Україні гарчать танки з данським акцентом”, – додав міністр.

Глава Міноборони запропонував іноземним спеціалістам, які мають бажання та вміють обслуговувати таку техніку, а також мають відповідні дозволи і доступ до документів, приїхати працювати до України.

“Це стосується і пілотів. Якщо знайдуться пілоти, які знають, як керувати F-16 і готові взяти участь, іноземний легіон готовий відкрити двері”, – додав Резніков.

Нагадаємо, Данія і Норвегія нададуть Україні 8 000 артилерійських снарядів для САУ CAESAR.

У березні Данія виділила нашій державі ще один пакет військової допомоги, до якого включили боєприпаси, кулемети, протитанкові міни, роботи для знешкодження бомб тощо.

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