Москва проти Олександрії: сучасне протистояння та перспективи конфлікту
Над Чорним морем російський літак зіткнувся з американським безпілотником. Останнього не можуть знайти (оновлення)
Над Чорним морем російський літак зіткнувся з американським безпілотником. Останнього не можуть знайти (оновлення)
F-16. Українські мрії та об’єктивна реальність
F-16. Українські мрії та об’єктивна реальність
Голова Чернівецької облради Олексій Бойко: «Деякі громади вже поховали по 45 воїнів»
Голова Чернівецької облради Олексій Бойко: «Деякі громади вже поховали по 45 воїнів»
Гайдай йде з посади голови Луганської ОВА, — джерела
Гайдай йде з посади голови Луганської ОВА, — джерела
Україна шукає послів. Кого і куди відправлятиме МЗС
Україна шукає послів. Кого і куди відправлятиме МЗС
Китай забирає у США Близький Схід? Що змінюють домовленості Саудівської Аравії та Ірану і чому вони важливі для України
Китай забирає у США Близький Схід? Що змінюють домовленості Саудівської Аравії та Ірану і чому вони важливі для України
Російське кіно про Бахмут і проблема сльозинки дитини
Російське кіно про Бахмут і проблема сльозинки дитини
Мер Охтирки Павло Кузьменко: "Головний виклик у перші дні війни – жодної координації дій ніким і ніде"
Мер Охтирки Павло Кузьменко: "Головний виклик у перші дні війни – жодної координації дій ніким і ніде"
ГоловнаСвіт

Данія виділяє Україні ще один пакет військової допомоги

До нього включили боєприпаси, кулемети, протитанкові міни, роботи для знешкодження бомб тощо.

Данія виділяє Україні ще один пакет військової допомоги
Прапор Данії
Фото: radatv

Дані оголосила про виділення нового пакету військової допомоги Україні.

Про це йдеться на сайті данського Міністерства оборони.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

У переліку:

  • патрони калібру 5,56 мм для пістолетів;
  • додаткові 12,7-мм великокаліберні кулемети;
  • велика кількість протитанкових мін;
  • вогнегасники та запалювальні трубки для 155-мм артилерійських боєприпасів;
  • додаткові ракети для ППО;
  • 21 робот для знешкодження бомб 
  • 15 військовий генераторі
  • 8000 головних уборів та 15000 комплектів непромокального одягу;
  • шість ангарних наметів;
  • дев'ять мобільних майстерень з ремонту великої військової техніки.

Збройні сили Данії розпочали підготовку до формування допомоги, аби її якнайшвидше передати нашій державі.

Як повідомив виконувач обов’язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, Україні не вистачає боєприпасів, тому допомога містить матеріали, які "Україна дуже конкретно запросила".

Нагадаємо, Данія створює фонд підтримки України на $1 млрд, більшість коштів призначені для військової допомоги.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
Читайте також