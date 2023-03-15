Данія виділяє Україні ще один пакет військової допомоги

До нього включили боєприпаси, кулемети, протитанкові міни, роботи для знешкодження бомб тощо.

Дані оголосила про виділення нового пакету військової допомоги Україні.

Про це йдеться на сайті данського Міністерства оборони.

У переліку:

патрони калібру 5,56 мм для пістолетів;

додаткові 12,7-мм великокаліберні кулемети;

велика кількість протитанкових мін;

вогнегасники та запалювальні трубки для 155-мм артилерійських боєприпасів;

додаткові ракети для ППО;

21 робот для знешкодження бомб

15 військовий генераторі

8000 головних уборів та 15000 комплектів непромокального одягу;

шість ангарних наметів;

дев'ять мобільних майстерень з ремонту великої військової техніки.

Збройні сили Данії розпочали підготовку до формування допомоги, аби її якнайшвидше передати нашій державі.

Як повідомив виконувач обов’язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, Україні не вистачає боєприпасів, тому допомога містить матеріали, які "Україна дуже конкретно запросила".

Нагадаємо, Данія створює фонд підтримки України на $1 млрд, більшість коштів призначені для військової допомоги.