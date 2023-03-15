Гундяєв поскаржився Папі Римському на виселення УПЦ МП із Лаври

Глава РПЦ Володимир Гундяєва (патріарх Кирило) написав листа Папі римському Франциску, в якому поскаржився на виселення УПЦ МП із Києво-Печерської лаври.

Про це розповів посол України у Ватикані Андрій Юраш в ефірі національного телемарафону, передає Liga.net.

Посол зазначив, що російська дипломатія активно працює над контактами зі святим престолом, а РПЦ навіть не приховує того, що Українська православна церква Московського патріархату є її невід'ємною частиною.

За його словами, Франциск згадав ситуацію з Лаврою на ранковій аудієнції 15 березня, де заявив про необхідність збереження релігійних свобод. Він зазначив, що Ватикан хоче зберегти відносини з РПЦ.

"Йдеться не про обмеження свободи, а про те, що Лавра - це християнська святиня, яка не завжди була під Московською церквою. Це - не боротьба з церквою. Просто потрібно дотримуватися культуроохоронних вимог, також це центр духовності східного християнства", - наголосив Юраш.

Дипломат зазначив, що Гундяєв та РПЦ хочуть використати ситуацію з Лаврою для пропаганди.

Нагадаємо, раніше намісник Свято-Успенського монастиря УПЦ МП митрополит Павло, заявив, що має намір "до останнього відстоювати свої права" і не звільняти територію Лаври.

10 березня в. о. генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Олександр Рудник попередив чоловічий монастир УПЦ МП про необхідність до 29 березня звільнити будівлі та споруди Національного заповідника. Причиною виселення стали порушення монастирем умов договору щодо використання державного майна.

Міністр культури Олександр Ткаченко попередив, щоб УПЦ МП не намагалася забрати з Лаври музейні експонати, зокрема мощі святих, оскільки за це на них чекає кримінальна відповідальність.

Крім того, аудиторська перевірка виявила на території Лаври 36 незаконних новобудов.

У січні щодо намісника Києво-Печерської Лаври Павла відкрили досудове розслідування за його висловлювання на різдвяному богослужінні.