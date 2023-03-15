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Торік лише 13 країн і територій мали “здорову” якість повітря

Рівень забруднення повітря приблизно в 90% країн і територій перевищував рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Торік лише 13 країн і територій мали “здорову” якість повітря
Околиці міста Сараєво, Боснія і Герцеговина, 4 березня 2023 року.
Фото: ЕРА/UPG

Лише 13 країн і територій світу минулого року мали “здорову” якість повітря, оскільки забруднення повітря зросло до тривожних рівнів.

Про це пише CNN з посиланням на звіт IQAir – компанії, яка відстежує якість повітря в усьому світі.

Встановлено, що середньорічний рівень забруднення повітря приблизно в 90% проаналізованих країн і територій перевищував рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я.

IQAir проаналізував середню якість повітря в 131 країні та території. Лише шість країн – Австралія, Естонія, Фінляндія, Гренада, Ісландія та Нова Зеландія – і сім територій у Тихому океані та Карибському басейні, включно з Гуам і Пуерто-Ріко, відповідають вимогам ВООЗ. 

Ці вимоги передбачають середній рівень забруднення на рівні 5 мікрограмів на кубічний метр або менше.

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Сім країн – Чад, Ірак, Пакистан, Бахрейн, Бангладеш, Буркіна-Фасо, Кувейт та Індія – мали погану якість повітря, яка значно перевищувала рекомендації із середнім рівнем забруднення повітря понад 50 мікрограмів на кубічний метр.

Дослідження розглядало дрібні тверді частинки або PM2,5, які є найменшим, але водночас і найнебезпечнішим забруднювачем. При вдиханні PM2,5 проникає глибоко в легеневу тканину, звідки може потрапити в кров. Частинки утворюються унаслідок спалювання викопного палива, пилових бур та лісових пожеж. З ними пов’язують низку недуг, включно з астмою, хворобами серця та іншими респіраторними захворюваннями.

Щороку мільйони людей помирають від проблем зі здоров'ям, пов'язаних із забрудненням повітря. За даними агентства ООН, у 2016 році близько 4,2 мільйона передчасних смертей були пов'язані з дрібнодисперсними твердими частинками. ВООЗ виявила, що якби тоді застосовувалися її рекомендації, смертей, пов'язаних із забрудненням навколишнього середовища, могло б бути майже на 3,3 мільйона менше.

Нагадаємо, у Міндовкіллі повідомили, що Росія завдала збитків українській екології на 2 трильйони гривень. 10 національних парків, вісім заповідників і два біосферних заповідники зараз перебувають під окупацією.

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