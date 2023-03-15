Після вторгнення в Україну у Росії закінчуються можливості та друзі, - глава Пентагону

"Росії доводилося залежати від Ірану та Північної Кореї та використовувати обладнання часів Другої світової війни", - сказав Остін.

У Росії "закінчуються можливості" через рік після вторгнення в Україну.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін після засідання "Рамштайну", передає CNN.

"Росії доводилося залежати від Ірану та Північної Кореї та використовувати обладнання часів Другої світової війни... Тому у Росії закінчуються можливості та друзі", - сказав Остін.

Міністр додав, що у президента Росії Володимира Путіна "тепер є рік доказів того, що Сполучені Штати та Контактна група підтримуватимуть право України на самооборону у довгостроковій перспективі".

"Але Путін все ще сподівається, що зможе виснажити Україну і перечекати нас", - додав Остін і запевнив, що "тому ми не можемо здатися і не будемо".

Нагадаємо, 15 березня відбулося засідання Контактної групи з питань оборони України. За словами глави Міноборони Олексія Резнікова, десята зустріч формату "Рамштайн" вселяє оптимізм.