Країни Балтії пропонують знизити граничну вартість бареля російської нафти майже на 10 доларів

Це підвищило б втрати Росії ще на 650 млн доларів на місяць.

Естонія, Латвія та Литва закликають Європейський Союз знизити гранично допустиму ціну на один барель російської нафти. Країни пропонують встановити вартість у $51,45 за один барель замість нинішніх 60 доларів, пише Bloomberg із посиланням на обізнані з обговореннями джерела.

Пропонована ціна є на 5% нижчою від ринкових цін.

Три держави вже давно закликають до більш жорсткого підходу до санкцій проти Москви. Подібні вимоги щодо жорсткішого обмеження на переговорах минулого року залишилися непочутими, оскільки США хотіли, щоб обмеження було встановлено на рівні, який дозволив би російській сирій нафті продовжувати надходити на світові ринки.

У той час як ЄС погодився переглядати максимальний рівень цін на сиру нафту кожні два місяці, США та союзники вважали за краще зберегти поріг на рівні 60 доларів. Вони стверджували, що цю тему піднімуть у березні.

Для встановлення нової вартості потрібна згода всіх 27 країн-членів Європейського Союзу.

Прайскеп на російську нафту має подвійну мету: спробувати зберегти потік російської нафти на ринку, а також обмежити дохід Москви від експорту. Згідно з підрахунками трьох східноєвропейських країн, доходи Росії від продажу нафти в січні становили 13 мільярдів доларів, запропоноване зниження ліміту ціни знизило б їх на 650 мільйонів доларів.

Нагадаємо, з 5 грудня приведено в дію прайскеп, за яким один барель російської нафти має торгуватися не дорожче від $60. Обмеження максимальної ціни діятиме і для нафтопродуктів та оливи. Прайскеп ухвалили країни Євросоюзу, G7 і Австралія.

У разі спроби продажу нафти з Росії за вищою ціною буде заборонено повʼязане з доставкою надання технічної допомоги, брокерських послуг та фінансових операцій. Граничну ціну переглядатимуть, аби утримувати її на меншому хоча б на 5% від середньоринкової вартості рівні.

Президент Володимир Зеленський називав пропозицію Польщі і Балтії встановити обмеження ціни в $30 більш слушною пропозицією. Після затвердження 60 доларів він зазначив, що серйозним рішення встановити таку межу не назвеш.

Середня ціна основної російської марки нафти Urals в січні-листопаді 2022 складала понад $78.

У січні ціна на російську нафту Urals упала до 37,80 доларів за барель, що значно нижче від ліміту в 60 доларів за барель, встановленого G-7.

За даними аналітиків Гельсінського центру досліджень енергетики та чистого повітря, обмеження цін на нафту коштувало Росії $172 млн на день.