Україна шукає послів. Кого і куди відправлятиме МЗС
Україна шукає послів. Кого і куди відправлятиме МЗС
Китай забирає у США Близький Схід? Що змінюють домовленості Саудівської Аравії та Ірану і чому вони важливі для України
Китай забирає у США Близький Схід? Що змінюють домовленості Саудівської Аравії та Ірану і чому вони важливі для України
Половина перемоги: що означає для РФ припинення членства у FATF і чи влаштує це Україну
Половина перемоги: що означає для РФ припинення членства у FATF і чи влаштує це Україну
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Гайдай йде з посади голови Луганської ОВА, — джерела
Гайдай йде з посади голови Луганської ОВА, — джерела
Послом в Індії може стати заступник Резнікова, кандидатуру посла у Китаї президент досі не затвердив
Послом в Індії може стати заступник Резнікова, кандидатуру посла у Китаї президент досі не затвердив
Голова Чернівецької облради Олексій Бойко: «Деякі громади вже поховали по 45 воїнів»
Голова Чернівецької облради Олексій Бойко: «Деякі громади вже поховали по 45 воїнів»
Мер Охтирки Павло Кузьменко: "Головний виклик у перші дні війни – жодної координації дій ніким і ніде"
Мер Охтирки Павло Кузьменко: "Головний виклик у перші дні війни – жодної координації дій ніким і ніде"
Російське кіно про Бахмут і проблема сльозинки дитини
Російське кіно про Бахмут і проблема сльозинки дитини
ГоловнаСвіт

Глава комісії ООН з розслідування злочинів РФ не виявив в Україні доказів геноциду

"Ми не виявили, що в Україні був геноцид", - сказав Мьосе.

Глава комісії ООН з розслідування злочинів РФ не виявив в Україні доказів геноциду
Голова незалежної міжнародної комісії ООН із розслідування війни в Україні Ерік Мьосе
Фото: ohchr.org

Голова незалежної міжнародної комісії ООН із розслідування війни в Україні, колишній глава Міжнародного кримінального трибуналу у справах Руанди Ерік Мьосе заявив, що не знайшов доказів геноциду, повідомляє The Guardian.

"Ми не виявили, що в Україні був геноцид", - сказав Мьосе.

Підписуйтесь на наш Google News

Він додав, що комісія вивчає докази і є "деякі аспекти, які можуть викликати питання" про можливий геноцид.

Нагадаємо, 16 березня Мьосе представив у Женеві звіт роботи комісії, яка розслідує злочини Росії в Україні. Комісія встановила, що РФ здійснила в нашій державі широкий спектр воєнних злочинів.

У січні Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення, яким затвердила свої вимоги щодо створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії. Також ПАРЄ заявила про можливий геноцид в Україні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
Читайте також