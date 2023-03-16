Глава комісії ООН з розслідування злочинів РФ не виявив в Україні доказів геноциду

"Ми не виявили, що в Україні був геноцид", - сказав Мьосе.

Голова незалежної міжнародної комісії ООН із розслідування війни в Україні, колишній глава Міжнародного кримінального трибуналу у справах Руанди Ерік Мьосе заявив, що не знайшов доказів геноциду, повідомляє The Guardian.

"Ми не виявили, що в Україні був геноцид", - сказав Мьосе.

Він додав, що комісія вивчає докази і є "деякі аспекти, які можуть викликати питання" про можливий геноцид.

Нагадаємо, 16 березня Мьосе представив у Женеві звіт роботи комісії, яка розслідує злочини Росії в Україні. Комісія встановила, що РФ здійснила в нашій державі широкий спектр воєнних злочинів.

У січні Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення, яким затвердила свої вимоги щодо створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії. Також ПАРЄ заявила про можливий геноцид в Україні.