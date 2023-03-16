​Польські лікарі отримали дозвіл провести огляд Саакашвілі

Польські лікарі отримали дозвіл відвідати та провести медичний огляд колишнього президента Грузії Михеїла Саакашвілі, який перебуває у в’язниці.

Про це повідомив у Twitter редактор з питань Європи "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

“Офіційні особи в ЄС: бригада польських медиків отримала доступ до Саакашвілі. Поки невідома дата їхнього візиту до Грузію”, – йдеться у повідомленні.

Джозвяк додав, що наразі не йдеться про переведення колишнього президента Грузії до Польщі або в іншу країну.

EU officials: a 🇵🇱 medical team has been granted access to #Saakashvili. No date yet when they will travel to #Georgia. and this is NOT about a transfer of the former President to Poland or elsewhere. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 16, 2023

Нагадаємо, 2 березня апеляційний суд Тбілісі визнав таким, що не має підстав, клопотання адвокатів Михеїла Саакашвілі про відстрочення вироку та звільнення за станом здоров'я.

Останнім часом стан здоров'я ув’язненого в Грузії Саакашвілі значно погіршився. На саміті ЄС 10 лютого прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що Польща готова прийняти політика на лікування.