Послом в Індії може стати заступник Резнікова, кандидатуру посла у Китаї президент досі не затвердив
Послом в Індії може стати заступник Резнікова, кандидатуру посла у Китаї президент досі не затвердив
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Половина перемоги: що означає для РФ припинення членства у FATF і чи влаштує це Україну
Половина перемоги: що означає для РФ припинення членства у FATF і чи влаштує це Україну
Голова Чернівецької облради Олексій Бойко: «Деякі громади вже поховали по 45 воїнів»
Голова Чернівецької облради Олексій Бойко: «Деякі громади вже поховали по 45 воїнів»
Російське кіно про Бахмут і проблема сльозинки дитини
Російське кіно про Бахмут і проблема сльозинки дитини
Китай забирає у США Близький Схід? Що змінюють домовленості Саудівської Аравії та Ірану і чому вони важливі для України
Китай забирає у США Близький Схід? Що змінюють домовленості Саудівської Аравії та Ірану і чому вони важливі для України
Україна шукає послів. Кого і куди відправлятиме МЗС
Україна шукає послів. Кого і куди відправлятиме МЗС
Гайдай йде з посади голови Луганської ОВА, — джерела
Гайдай йде з посади голови Луганської ОВА, — джерела
Мер Охтирки Павло Кузьменко: "Головний виклик у перші дні війни – жодної координації дій ніким і ніде"
Мер Охтирки Павло Кузьменко: "Головний виклик у перші дні війни – жодної координації дій ніким і ніде"
ГоловнаСвіт

МВФ днями оголосить про чотирирічну програму для України на $15,6 млрд, - FT

У своїй заяві МВФ підтвердив, що переговори з українською владою були продуктивними.

МВФ днями оголосить про чотирирічну програму для України на $15,6 млрд, - FT
Фото: EPA/UPG

Міжнародний валютний фонд найближчим часом оголосить про нову чотирирічну програму кредитування України на 15,6 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Financial Times.

За даними видання, оголошення про програму буде зроблено за кілька днів.

Зазначається, що на МВФ чинять тиск, щоб він надав більш комплексний пакет допомоги для України, яка була економічно спустошена повномасштабним вторгненням Росії в лютому 2022 року.

У своїй заяві МВФ підтвердив, що переговори з українською владою були продуктивними, і було досягнуто прогресу.

"Спираючись на цей прогрес, співробітники та влада розраховує завершити обговорення найближчими днями", - зазначив постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян.

Нагадаємо, раніше МВФ надав Україні екстрене фінансування у розмірі 2,7 млрд доларів, а у грудні минулого року затвердив чотиримісячну програму для країни, спрямовану на зміцнення економіки та підготовку її до отримання великого кредиту із фонду.

За даними Мінфіну України, відколи Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення, Україна отримала понад 38 млрд доларів у вигляді бюджетної підтримки від зарубіжних країн та міжнародних фінансових установ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
Читайте також