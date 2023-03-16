МВФ днями оголосить про чотирирічну програму для України на $15,6 млрд, - FT

У своїй заяві МВФ підтвердив, що переговори з українською владою були продуктивними.

Міжнародний валютний фонд найближчим часом оголосить про нову чотирирічну програму кредитування України на 15,6 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Financial Times.

За даними видання, оголошення про програму буде зроблено за кілька днів.

Зазначається, що на МВФ чинять тиск, щоб він надав більш комплексний пакет допомоги для України, яка була економічно спустошена повномасштабним вторгненням Росії в лютому 2022 року.

У своїй заяві МВФ підтвердив, що переговори з українською владою були продуктивними, і було досягнуто прогресу.

"Спираючись на цей прогрес, співробітники та влада розраховує завершити обговорення найближчими днями", - зазначив постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян.

Нагадаємо, раніше МВФ надав Україні екстрене фінансування у розмірі 2,7 млрд доларів, а у грудні минулого року затвердив чотиримісячну програму для країни, спрямовану на зміцнення економіки та підготовку її до отримання великого кредиту із фонду.

За даними Мінфіну України, відколи Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення, Україна отримала понад 38 млрд доларів у вигляді бюджетної підтримки від зарубіжних країн та міжнародних фінансових установ.