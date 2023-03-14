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ЄС планує виділити €40 млн, аби купити радар Молдові для контролю повітряного простору

Гроші надійдуть із Європейського фонду миру

Європейський Союз має намір витратити 40 мільйонів євро на армію Молдови, повідомляє EUobserver.

Основну частину грошей, як ідеться в меморандумі, витратять на наземний мобільний радар далекого спостереження, який допоможе країні контролювати свій повітряний простір.

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Решту коштів скерують на придбання "високомобільних легких тактичних та пікапів", навантажувачів, автобусів та вантажівок, комунікаційного обладнання, а також апаратного та програмного забезпечення для захисту від злому.

Гроші надійдуть із Європейського фонду миру (EPF).

Закупівлями для Молдови буде займатися Естонський центр оборонних інвестицій. А Німеччина, Румунія, Великобританія та США допомагають Молдові у нарощуванні збройних сил на двосторонній основі.

У меморандумі йдеться, що США "швидше за все, суттєво збільшать свою участь у 2023 році до рівня, близького, але нижче" нового гранту Євросоюзу в розмірі 40 млн євро.

Молдова також планує самостійно купити радіолокаційну систему спостереження за повітряним простором на додаток до радару, запропонованого в рамках цієї допомоги.

На такий крок у ЄС пішли після того, як через територію Молдови Росія неодноразово пускала ракети, аби уразити цілі в Україні.

Нові витрати Європейського Союзу, ймовірно, узгодять цього чи наступного місяця. За інформацією джерел видання, їх виплатять Молдові "досить швидко".

Нагадаємо, торік прокуратура Молдови порушила кримінальну справу, щоб розслідувати два випадки, коли російські ракети пролітали над територією країни або падали на неї.

Цьогоріч у лютому під час масованої атаки дві ворожі ракети перетнули кордон України з Молдовою, потім – із Румунією, після чого повернулися в український повітряний простір.

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