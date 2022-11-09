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Молдова порушила кримінальну справу за фактом прольоту російських ракет над її територією

Одна з ракет росіян впала на території Молдови.

Молдова порушила кримінальну справу за фактом прольоту російських ракет над її територією
Фото: Newsmaker

Прокуратура по боротьби з організованою злочинністю та особливими справами порушила кримінальну справу, щоб розслідувати два випадки, коли російські ракети пролітали над територією Молдови або падали на неї.

Про це повідомляє Newsmaker.

Як повідомили у прокуратурі, перетин повітряного простору Молдови розглядається як порушення правил польотів у повітряному просторі Молдови без попереднього дозволу.

Той же випадок, коли у Наславчі впали уламки ракети, розцінюється правоохоронцями як “доставка, розміщення, приведення в дію або детонація вибухового або іншого пристрою, який має смертоносну дію”.

У прокуратурі наголосили, що запросять додаткову інформацію у країн, повітряний простір яких перетнули ці ракети.

Як пізніше зауважив міністр оборони, Росія так і не визнала, що ракети російських військових пролетіли через Молдову.

Нагадаємо, 10 жовтня ракети, запущені Росією з кораблів у Чорному морі по території України, перетнули повітряний простір Молдови. А 31 жовтня в прикордонному з Україною населеному пункті Наславча, впали уламки російської ракети, яку збила українська зенітна система. 

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