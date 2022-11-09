США не мають підтверджень постачання Іраном балістичних ракет Росії, - Пентагон

Якщо ракети будуть задіяні, США допоможуть їх усунути.

США не підтверджують інформацію про те, що Росія купила у Ірана балістичні ракети.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на речника Пентагону бригадного генерала Патрика Райдера.

"Я знову не можу підтвердити цю інформацію… Коли ми побачимо застосування іранських балістичних ракет на полі бою в Україні, то зробимо все можливе, щоб усунути це", – сказав Райдер на брифінгу.

Він наголосив, що такі повідомлення у ЗМІ "вказують на те, що між Росією та Іраном є домовленість про допомогу у сфері безпеки, свідченням чого є застосування РФ іранських безпілотників".

Як зазначив Райдер, така ситуація показує, що РФ та Іран ціляться по невинних цивільних українцях і “бездумно продовжують цей конфлікт".

Також США не можуть підтвердити або прокоментувати інформацію про те, що РФ заплатила за іранські безпілотники готівкою і зразками західної зброї, захопленої в Україні.

Нагадаємо,спеціальний представник США щодо Ірану Роберт Меллі повідомив, що Іран надіслав Росії свої безпілотники під час війни, а не до її початку.