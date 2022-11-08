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Росія замовила великі партії зимової форми для своїх солдатів у північнокорейських фабрик

Шиють форму з російської сировини щонайменше три фабрики в КНДР.

Росія замовила великі партії зимової форми для своїх солдатів у північнокорейських фабрик
Фото: globallookpress.com

Росія замовила зимову форму для своїх солдатів у КНДР, повідомляє Radio Free Asia.

Щонайменше три північнокорейські фабрики шиють російським окупантам зимову форму, нижню білизну та взуття. При цьому використовують російську сировину, яку в країну доставляють залізницею. До 2 листопада продукцію возили морем через обмеження у зв'язку з пандемією коронавірусу. Тепер залізниче сполучення відновили.

Джерела видання повідомили журналістам, що швейні фабрики майже місяць виготовляють форму для росіян. Таким чином вони заробляють іноземну валюту після тривалої перерви через пандемію.

Росія замовила в КНДР великі партії такої форми. А посольство РФ у Північній Кореї заявило днями, що Москва зацікавлена у закупівлі одягу та взуття у Пхеньяні.

У прикордонному з Росією місті Расон теж є чимало швейних фабрик, зорієнтованих на експорт. Вони також будуть виготовляти форму для російських солдатів. Зокрема, планується виробництво взуття.

Нагадаємо, США мають інформацію про таємні постачання північнокорейських артилерійських боєприпасів до Росії. Вони використовуються у війні проти України. При цьому Пхеньян вдає, ніби боєприпаси постачають до країн Близького Сходу і Північної Африки.

У КНДР ці звинувачення відкинули.

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