Київщину відвідала делегація з Південної Кореї

Київську область відвідала делегація з Південної Кореї.

Про це повідомив керівник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Він зустрівся з послом Південної Кореї в Україні Кімом Хьонгом Те й директором Корейського агентства з міжнародного співробітництва Лі Текином.

"Обговорили долучення Південної Кореї до відбудови Київщини та надання області гуманітарної і фінансової допомоги. Раніше дружня країна вже відправляла допомогу у Великодимерську, Зазимську, Калинивську і Таращанську громади", - розповів очільник Київщини.

Кулеба зазначив, що корейські компанії відомі своїми інноваціями та інфраструктурними проєктами. "Київщина готова стати пілотною областю для реалізації корейських проектів із відбудови в Україні", - додав керівник ОВА.

Нагадаємо, цього місяця влада Ірпеня та представник Міжнародного Комітета Червоного Хреста (МКЧХ) в Україні підписали меморандум, в рамках якого МКЧХ виділяє місту понад 45 млн гривень.

Глава МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес побував у Макарові Київської області.