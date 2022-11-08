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Київщину відвідала делегація з Південної Кореї

Обговорили долучення країни до відбудови регіону.

Київщину відвідала делегація з Південної Кореї
Фото: Telegram/Олексій Кулеба

Київську область відвідала делегація з Південної Кореї.

Про це повідомив керівник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Він зустрівся з послом Південної Кореї в Україні Кімом Хьонгом Те й директором Корейського агентства з міжнародного співробітництва Лі Текином. 

"Обговорили долучення Південної Кореї до відбудови Київщини та надання області гуманітарної і фінансової допомоги. Раніше дружня країна вже відправляла допомогу у Великодимерську, Зазимську, Калинивську і Таращанську громади", - розповів очільник Київщини.

Кулеба зазначив, що корейські компанії відомі своїми інноваціями та інфраструктурними проєктами. "Київщина готова стати пілотною областю для реалізації корейських проектів із відбудови в Україні", - додав керівник ОВА.

Нагадаємо, цього місяця влада Ірпеня та представник Міжнародного Комітета Червоного Хреста (МКЧХ) в Україні підписали меморандум, в рамках якого МКЧХ виділяє місту понад 45 млн гривень.

Глава МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес побував у Макарові Київської області.

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