Ексголову Нацбанку Шевченка оголосили в міжнародний розшук

Ексголову Національного банку України Кирила Шевченка оголосили в міжнародний розшук.

Про це повідомляє Центр протидії корупції з посиланням на результати засідання Вищого антикорупційного суду, на якому підозрюваному заочно обирають запобіжний захід.

Як повідомив прокурор САП, 20 вересня Шевченко виїхав з України за службовим паспортом у відрядження до Лондону. Відрядження завершилося через день, однак до України він не повернувся. Ексголова НБУ самостійно відправив себе у відпустку: спершу до 30 вересня, а згодом продовжив її до 7 жовтня.

4 жовтня Шевченко заявив уфейсбуці, що йде у відставку нібито через проблеми зі здоров'ям, а вже за два дні НАБУ повідомило йому про підозру. В цей же день Шевченко написав, що підозра стала для нього неочікуваною, а сам він перебуває за кордоном на лікуванні.

За словами адвоката, наразі його підзахисний знаходиться у Відні (Австрія), де став на консульський облік і орендував житло.

У своєму дописі від 6 жовтня Шевченко уже стверджував про своє перебування на лікуванні. Хоча на засіданні адвокат надав медичний висновок приватної австрійської клініки, датований тільки 12 жовтня. При цьому у висновку не зазначено конкретного діагнозу і він не передбачає госпіталізацію. Там йдеться лише про рекомендацію лікарів провести певні діагностики, здати аналізи та утриматися від поїздок на великі відстані.

САП стверджує, що Шевченко мав повернутися в Україну, оскільки його бронювання як військовозобов’язаного було зняте автоматично з моменту звільнення парламентом, а категоричної заборони на дальні переїзди у нього немає, лише рекомендації.

Також прокурор повідомив, що Шевченко відмовляється надати слідству номер свого телефону та адресу електронної пошти, хоча про підозру йому точно відомо, про що він сам пише на фейсбуці.

Адвокат пояснив, що це право самого Шевченка надавати або не надавати щось слідству, однак слідча суддя розцінила такі дії підозрюваного як зловживання правом.

Нагадаємо, 28 жовтня Шевченка викликали на допит у якості підозрюваного. Оскільки він не прийшов, НАБУ та САП оголосили його у міжнародний розшук. До цього він був тільки в національному розшуку. За словами прокурора, Шевченко ухиляється від слідства та суду.

У коментарі LB.ua Шевченко заявив, що не переховується від слідства та повідомив слідчі органи про місце свого перебування. Він також вважає оголошення його у розшук свідченням заангажованості слідства.