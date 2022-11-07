Митрополиту УПЦ Іонафану повідомили про підозру
Митрополиту УПЦ Іонафану повідомили про підозру
У Каховці Сили оборони вдарили по будинку з 200 окупантами, у Раденську знищили колону бойової техніки
У Каховці Сили оборони вдарили по будинку з 200 окупантами, у Раденську знищили колону бойової техніки
Оприлюднили відео з приміщення Херсонської обласної адміністрації, яку залишили росіяни
Оприлюднили відео з приміщення Херсонської обласної адміністрації, яку залишили росіяни
Генштаб показав фото роботи німецьких зеніток Gepard
Генштаб показав фото роботи німецьких зеніток Gepard
Київська влада готується до евакуації 3 млн жителів столиці, – NYT
Київська влада готується до евакуації 3 млн жителів столиці, – NYT
Розстріляли “суддю ДНР”, який засудив до страти трьох іноземних військовополонених
Розстріляли “суддю ДНР”, який засудив до страти трьох іноземних військовополонених
Уночі росіяни вдарили по Запоріжжю: зруйнована будівля підприємства, загинула людина (оновлено)
Уночі росіяни вдарили по Запоріжжю: зруйнована будівля підприємства, загинула людина (оновлено)
Новий пакет допомоги США. Те, що треба тут і зараз
Новий пакет допомоги США. Те, що треба тут і зараз
ГоловнаЕкономікаДержава

Станом на 1 листопада міжнародні резерви України становили $25,2 млрд, - НБУ

У жовтні вони збільшилися на 5,5% через надходження від міжнародних партнерів та зменшення чистого продажу валюти.

Станом на 1 листопада міжнародні резерви України становили $25,2 млрд, - НБУ
Фото: Антикор

За попередніми даними, міжнародні резерви України станом на 1 листопада становили 25,2 млрд дол. 

Про це повідомили в пресслужбі Національного банку України.

У жовтні вони збільшилися на 5,5%. В НБУ зазначили, що це через стійкі надходження від міжнародних партнерів та зменшення чистого продажу валюти Нацбанком. 

"Зокрема, упродовж місяця Україна отримала 4,2 млрд дол. США (в еквіваленті). З них близько 2 млрд дол. США – від Європейського союзу, 1,3 млрд дол. США – від Міжнародного валютного фонду, 0,5 млрд дол. США – від Світового банку й 0,4 млрд дол. США – від розміщення внутрішніх державних облігацій (ОВДП), номінованих у валюті", - повідомили в НБУ.

У жовтні Нацбанк продав на валютному ринку 2094,6 млн дол., тоді як викупив до резервів 47,7 млн дол. Чистий продаж валюти зменшився до 2 046,9 млн дол. 

В установі також додали, що поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 3,2 місяця майбутнього імпорту.

Нагадаємо, міжнародні резерви України протягом квітня скоротилися на 1,5 млрд доларів.

У Мінекономіки заявили, що шукають механізм передачі Україні арештованих російських золотовалютних резервів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також