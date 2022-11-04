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За безоплатне розміщення переселенців державним та комунальним закладам виділять 23 млн грн компенсації

Кошти підуть для розрахунків за комунпослуги.

За безоплатне розміщення переселенців державним та комунальним закладам виділять 23 млн грн компенсації
Переселенці з Миколаєва та родини, яким вдалося втекти з тимчасово окупованих територій, отримують допомогу на залізничному вокз
Фото: EPA/UPG

Кабмін виділить 34 млн грн з резервного фонду для державних і комунальних закладів за безоплатне розміщення переселенців.

Про це повідомив на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Кошти витратять для розрахунків за комунальні послуги й дозволять закладам надалі приймати ВПО.

За словами Шмигаля, нині в Україні понад 2 тисячі закладів відкрили свої двері для 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб. 

"Від початку повномасштабної війни держава компенсувала їм понад 459 млн грн витрат на оплату комунальних послуг", - додав прем'єр.

Нагадаємо, у Львівській області планують створити більш ніж тисячу місць для проживання вимушених переселенців. Також їм мають допомогти із грантами на ведення бізнесу.

Тим часом 108 млн грн виплатили роботодавцям, які працевлаштували внутрішньо переміщених осіб.

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