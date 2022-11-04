Із 24 лютого в Україні зареєстрували майже 3,5 млн внутрішньо переміщених осіб

З 24 лютого в Україні зареєстрували майже 3,5 млн внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомив на засіданні уряду прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що загалом у державі зареєстровано 4,8 млн ВПО, що співвідносно з населенням декількох великих обласних центрів.

"Наш обов’язок — подбати про цих людей, забезпечити їх харчуванням, житлом, роботою. Від початку повномасштабної війни ми формуємо продовольчі набори, які місцева влада розподіляє серед переселенців та мешканців прифронтових громад", - розповів Шмигаль.

Він додав, що Кабмін хоче прискорити процес роздачі продуктів. Для цього на засідання КМУ ухвалили відповідне рішення.

Воно також дозволить пріоритетно видавати продуктові набори тим переселенцям, які мають право на допомогу від держави та міжнародних організацій.

"Окрім того, компенсуємо пекарям вартість послуг із випікання хлібобулочних виробів за рахунок частини продукції, яку вони переробляють. Таким чином на прифронтових територіях бізнес працюватиме і люди будуть із хлібом", - сказав глава уряду.

Нагадаємо, із початку повномасштабного вторгнення до Польщі виїхало понад 5,8 млн українців.

Латвія прийняла з 24 лютого понад 37 тисяч українців. Більшість з них отримали посвідку на проживання.