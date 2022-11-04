На війні загинув науковець, розробник Андрій Жидков

На війни проти Росії загинув уродженець Сєвєродонецька, науковець, підприємець і розробник Андрій Жидков.

Він загинув вранці 4 листопада внаслідок ворожого обстрілу "Градами". Про це повідомили в ТГ Луганської ОВА.

"24 лютого його життя докорінно змінилося. Це був усвідомлений вибір. Абсолютно цивільна людина вступила до лав ЗСУ, щоб захищати рідну землю… Робив це відчайдушно. Був сміливою та гідною людиною, яку любили й поважали побратими. Мужній воїн, справжній Герой – приклад для всіх нас", – йдеться у повідомленні.

Згідно з інформацією на сайті інформаційної платформи "Громадськість", Андрій Жидков – кандидат технічних наук, доцент. Тривалий час викладав в університеті.