Мешканців Київщини попереджають про перебої з водопостачанням

В ОВА нагадали про необхідність мати вдома запаси питної та технічноїї води.

Через планові та аварійні відключення електроенергії в Київській області можуть бути перебої з водопостачанням.

Про це повідомив у Telegram голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Він також закликав жителів мати вдома запаси питної та технічної води.

"Через планові та аварійні відключення електроенергії в області можуть спостерігатися перебої з водопостачанням. Майте вдома запаси питної та технічної води. Ми чинимо спротив і боремося з підступним ворогом. Наша витримка і згуртованість – це шлях до перемоги. Працюємо. Тримаємо стрій!" – написав Кулеба.

Нагадаємо, наразі в Києві скасували екстрені відключення світла, які були запровадженні сьогодні вранці. Тепер у столиці діють відключення за графіками.