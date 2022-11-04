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Мешканців Київщини попереджають про перебої з водопостачанням

В ОВА нагадали про необхідність мати вдома запаси питної та технічноїї води.

Мешканців Київщини попереджають про перебої з водопостачанням
Фото: krapka.club

Через планові та аварійні відключення електроенергії в Київській області можуть бути перебої з водопостачанням.

Про це повідомив у Telegram голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Він також закликав жителів мати вдома запаси питної та технічної води.

"Через планові та аварійні відключення електроенергії в області можуть спостерігатися перебої з водопостачанням. Майте вдома запаси питної та технічної води. Ми чинимо спротив і боремося з підступним ворогом. Наша витримка і згуртованість – це шлях до перемоги. Працюємо. Тримаємо стрій!" – написав Кулеба.

Нагадаємо, наразі в Києві скасували екстрені відключення світла, які були запровадженні сьогодні вранці. Тепер у столиці діють відключення за графіками.

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