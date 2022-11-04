Резніков: "Потенційно, росіяни готові до "акту доброї волі" в районі Херсона"

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що потенційно, росіяни готові до чергового "акту доброї волі" у районі Херсона.

Про це він заявиву Медіацентрі "Україна" в Одесі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Їхня (росіян, - ред.) звичка до "актів доброї волі" нам із вами давно вже відома. Так, був "акт доброї волі", коли вони звільнили територію Київської області, потім - Сумської та Чернігівської завдяки рішучим діям сектору безпеки та оборони. Потім був острів Зміїний - ще один "акт доброї волі". Я гадаю, що потенційно вони готові до чергового "акту доброї волі" щодо лівого берега Дніпра, якраз у районі міста Херсона, Херсонської області. Але для цього їм доведеться втратити певний свій потенціал завдяки відповідним діям наших Збройних сил", - сказав Резніков.

Міністр додав, що погода сповільнює рух українських військ херсонським напрямом.

"Коли дощовий режим вмикають небеса, ми від цього теж залежимо. Аграрний регіон Херсонщини має багато іригаційних систем, каналів, які вороги використовують як штучні траншеї, тому це трохи сповільнює рух наших військ", - пояснив Резніков.

Про те, які ще назви вигадують російські окупанти для своїх поразок, крім "жестів доброї волі", читайте в матеріалі LB.ua

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов припускає, що операція зі звільнення тимчасово захопленого Росією Херсона, найімовірніше, триватиме до кінця листопада.

Наразі росіяни вже перенесли окупаційну адміністрацію Херсона в Скадовськ і залякують жителів підривом греблі Каховської ГЕС.