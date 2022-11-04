Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розшукало за кордоном нерухомість, пов’язану з депутатами Держдуми Росії, загальною вартістю понад 180 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Зазначається, що спеціалісти АРМА виявили активи довіреної особи депутата державної думи РФ у Великобританії, а саме - придбані у 2022 році дві земельні ділянки в районі Барнет (Лондон). Ділянки знаходяться в парку Trent Park.

"Серед особливостей заміського парку можна відмітити поля для крикету, заміський клуб, кафе та оновлений дитячий майданчик. Вартість однієї ділянки складає 1,600,000 фунтів стерлінгів", - зазначили в АРМА.

Фото: АРМА

Також було виявлено наявність елітної нерухомості у сина одного з російських депутатів у Парижі. Квартира була придбана за 965 000 євро та знаходиться у центрі французької столиці.

Фото: АРМА

Завдяки міжнародному співробітництву, також було виявлено активи дружини ще одного нардепа в Чорногорії - апартаменти в Колашині, одному з найвідоміших гірськолижних курортів країни.

Апартаменти коштували дружині депутата 260 тис. євро. Таким чином, вона стала власницею так званого "золотого паспорту" - економічного громадянства, що передбачає надання чорногорського паспорта за певні інвестиції в проекти розвитку у сфері туризму. За правилами даної програми, сума інвестицій складає не менше 250 тис. євро.

Фото: АРМА

Нагадаємо, раніше за клопотаннями прокурорів Офісу генпрокурора в управління АРМА було передано арештовані корпоративні права підприємства – одного із найбільших виробників органічних хімічних речовин на території України, на загальну суму понад 2,3 млрд грн, а також понад 30 об’єктів нерухомості.