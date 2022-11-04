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АРМА знайшло за кордоном елітну нерухомість російських депутатів на 180 мільйонів гривень

Активи належать довіреній особі депутата, сину та дружині.

АРМА знайшло за кордоном елітну нерухомість російських депутатів на 180 мільйонів гривень
АРМА
Фото: arma.gov.ua

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розшукало за кордоном нерухомість, пов’язану з депутатами Держдуми Росії, загальною вартістю понад 180 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Зазначається, що спеціалісти АРМА виявили активи довіреної особи депутата державної думи РФ у Великобританії, а саме - придбані у 2022 році дві земельні ділянки в районі Барнет (Лондон). Ділянки знаходяться в парку Trent Park.

"Серед особливостей заміського парку можна відмітити поля для крикету, заміський клуб, кафе та оновлений дитячий майданчик. Вартість однієї ділянки складає 1,600,000 фунтів стерлінгів", - зазначили в АРМА.

Фото: АРМА

Також було виявлено наявність елітної нерухомості у сина одного з російських депутатів у Парижі. Квартира була придбана за 965 000 євро та знаходиться у центрі французької столиці.

Фото: АРМА

Завдяки міжнародному співробітництву, також було виявлено активи дружини ще одного нардепа в Чорногорії - апартаменти в Колашині, одному з найвідоміших гірськолижних курортів країни. 

Апартаменти коштували дружині депутата 260 тис. євро. Таким чином, вона стала власницею так званого "золотого паспорту" - економічного громадянства, що передбачає надання чорногорського паспорта за певні інвестиції в проекти розвитку у сфері туризму. За правилами даної програми, сума інвестицій складає не менше 250 тис. євро.

Фото: АРМА

Нагадаємо,  раніше за клопотаннями прокурорів Офісу генпрокурора в управління АРМА було передано арештовані корпоративні права підприємства – одного із найбільших виробників органічних хімічних речовин на території України, на загальну суму понад 2,3 млрд грн, а також понад 30 об’єктів нерухомості.

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