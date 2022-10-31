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До АРМА передано активи підприємства, яке належало російській компанії, - ОГ

Загальна вартість активів понад 2,3 млрд грн.

До АРМА передано активи підприємства, яке належало російській компанії, - ОГ
АРМА
Фото: arma.gov.ua

За клопотаннями прокурорів Офісу генпрокурора в управління АРМА передано арештовані корпоративні права підприємства – одного із найбільших виробників органічних хімічних речовин на території України, на загальну суму понад 2,3 млрд грн, а також понад 30 об’єктів нерухомості.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, упродовж 2011-2017 років товариство, яке спеціалізується на виробництві нафтохімічної та хімічної продукції, на підставі угод про надання позики та укладених до них додаткових угод із пов’язаною кіпрською компанією отримало понад 800 млн доларів США позики для забезпечення фінансових потреб підприємства. На час укладання угод та отримання позик власником товариства була одна з найбільших російських нафтових компаній, кінцевим бенефіціарним власником якої був російський олігарх.

"Встановлено, що під виглядом позик товариство одержало безповоротну фінансову допомогу, яку його керівництво не мало наміру повертати разом із відсотками за користування. Воно не сплатило податку на прибуток на загальну суму майже 2,2 млрд грн", - інформує прокуратура.

На сьогодні директору товариства вже повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Нацполіції за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань НП України.

Раніше було заарештовано майно харківського підприємства та корпоративні права його засновника, який сплачував податки до бюджету РФ.

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