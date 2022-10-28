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Для допомоги потерпілим від сексуального насильства залучать міжнародних експертів, - Офіс Генпрокурора

Особливості документування і розслідування таких злочинів обговорили під час зустрічі представників Офісу Генпрокурора та апарату Урядової уповноваженої з питань ґендерної політики і Фонду доктора Муквеге

Для допомоги потерпілим від сексуального насильства залучать міжнародних експертів, - Офіс Генпрокурора
Фото: Офіс Генерального прокурора

Для допомоги потерпілим від сексуального насильства під час російського вторгнення залучать міжнародних експертів.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України.

Особливості документування і розслідування таких злочинів обговорили під час зустрічі представників Офісу Генпрокурора та апарату Урядової уповноваженої з питань ґендерної політики і Фонду доктора Муквеге. Сторони домовилися про спільну роботу в цій галузі.

Як зазначила виконавча директорка Фонду Катріен Коппенс, постраждалі зазвичай звертаються по медичну та соціально-психологічну допомогу. Лише через декілька років намагаються домогтися справедливості завдяки правосуддю. Щоправда, за цей час втрачаються момент надання свідчень і проведення відповідних медичних оглядів. 

"Втрачено докази, і дуже важко привести кривдників до суду. Тому важливо доносити до потерпілих необхідність під час медичного огляду провести судмедекспертизу. Важливо навчити експертів, які працюють з потерпілими від СНПК", - зазначила Коппенс.

Начальниця профільного управління Офісу Генпрокурора Ірина Діденко повідомила, що нині ОГП починає активну співпрацю з лікарями. 

"Шукаємо можливості для спільних тренінгів, з урахуванням професійних завдань та інтересів постраждалих", - додала Діденко.

Нагадаємо, спецпредставниця генсека ООН з питань сексуального насильства у конфліктах Праміла Патте заявила, що зґвалтування та сексуальне насильство, до яких вдаються російські військові Україні, є частиною "воєнної стратегії" РФ.

Офіс Генерального прокурора та нардепи ВРУ працюють над внесенням змін до чинного законодавства, аби строки досудового розслідування за злочини сексуального насильства були скасовані.

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