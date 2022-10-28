На Буковині викрили схему переміщення чоловіків до країн ЄС за допомоги інспекторки митниці, - ОГ

За 4800 євро з особи жінка організовувала військовозобов’язаним так званий «зелений коридор» до Румунії.

За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури викрито черговий канал незаконного переправлення осіб через держкордон.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

«За даними слідства, інспектор Чернівецької митниці Держмитслужби України спільно з іншими особами налагодила схему незаконного збагачення від сприяння чоловікам у безперешкодному перетині держкордону. За 4800 євро з особи жінка організовувала військовозобов’язаним так званий «зелений коридор» до Румунії», - йдеться у повідомленні.

Оплату за послуги організатори одержували на банківський рахунок, особисто або через третіх осіб. Після повного розрахунку працівниця митниці організовувала супровід мігрантів до лінії розмежування, а фактичну переправу забезпечував її спільник.

Осіб викрили правоохоронці під час спроби за відпрацьованою схемою доправити громадянина до Румунії. Їх затримано та повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України. Встановлюються інші, причетні до злочину особи.

Нагадаємо, СБУ затримала посадовця прокуратури, який за гроші "гарантував" оформлення інвалідності для ухилення від мобілізації.