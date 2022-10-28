На Буковині викрили схему переміщення чоловіків до країн ЄС за допомоги інспекторки митниці, - ОГ

За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури викрито черговий канал незаконного переправлення осіб через держкордон.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
«За даними слідства, інспектор Чернівецької митниці Держмитслужби України спільно з іншими особами налагодила схему незаконного збагачення від сприяння чоловікам у безперешкодному перетині держкордону. За 4800 євро з особи жінка організовувала військовозобов’язаним так званий «зелений коридор» до Румунії», - йдеться у повідомленні.
Оплату за послуги організатори одержували на банківський рахунок, особисто або через третіх осіб. Після повного розрахунку працівниця митниці організовувала супровід мігрантів до лінії розмежування, а фактичну переправу забезпечував її спільник.
Осіб викрили правоохоронці під час спроби за відпрацьованою схемою доправити громадянина до Румунії. Їх затримано та повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України. Встановлюються інші, причетні до злочину особи.
Нагадаємо, СБУ затримала посадовця прокуратури, який за гроші "гарантував" оформлення інвалідності для ухилення від мобілізації.