Росіяни перекинули мобілізованих на захід від річки Дніпро, – міноборони Великої Британії

Росія, ймовірно, посилила деякі свої підрозділи на захід від річки Дніпро мобілізованими. Однак це відбулося від надвзичайно низького рівня укомплектованості.
Має бути додано по 100 осіб до кожної роти. Про це йдеться у звіті розвідки від міністерства оборони Великої Британії.
"За останні шість тижнів відбувся чіткий перехід від сухопутного просування до довгострокової оборони на більшості ділянок лінії фронту в Україні", – зазначили військові.
Це, ймовірно, повʼязано з тим, що сильно неукомплектовані та погано навчені росіяни здатні тільки до оборонних операцій.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 28 October 2022— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 28, 2022
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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/yNo37EBZo9
За оцінкою Генштабу ЗСУ, в Херсонську область, на правий берег Дніпра, звезли близько 1000 росіян.