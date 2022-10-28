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Росіяни перекинули мобілізованих на захід від річки Дніпро, – міноборони Великої Британії

На більшості ділянок фронту окупанти перейшли від наступу до оборони, що може пояснюватися поганою підготовкою мобілізованих. 

Росіяни перекинули мобілізованих на захід від річки Дніпро, – міноборони Великої Британії
Херсонська область (ілюстративне фото)
Фото: Поліція Херсонської області у Facebook

Росія, ймовірно, посилила деякі свої підрозділи на захід від річки Дніпро мобілізованими. Однак це відбулося від надвзичайно низького рівня укомплектованості.

Має бути додано по 100 осіб до кожної роти. Про це йдеться у звіті розвідки від міністерства оборони Великої Британії. 

"За останні шість тижнів відбувся чіткий перехід від сухопутного просування до довгострокової оборони на більшості ділянок лінії фронту в Україні", – зазначили військові. 

Це, ймовірно, повʼязано з тим, що сильно неукомплектовані та погано навчені росіяни здатні тільки до оборонних операцій. 

За оцінкою Генштабу ЗСУ, в Херсонську область, на правий берег Дніпра, звезли близько 1000 росіян. 

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