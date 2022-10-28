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Окупанти всю ніч били "градами" по трьох громадах Дніпропетровської області

Під ударом знову опинився Нікопольський район. 

Окупанти всю ніч били "градами" по трьох громадах Дніпропетровської області
Фото: цензор

Протягом ночі російські окупанти били "градами" і важкою артилерією по Нікопольському району Дніпропетровської області. Під ударом опинилися три громади: Нікопольська, Марганецька і Червоногригорівська.

Про це в Телеграм повідомив голова ОВА Валентин Резніченко. За його інформацією, поранених немає. 

У Нікополі пошкоджені з десяток багатоповерхових та приватних будинків. Обірвані лінії електропередач. У Червоногригорівській громаді понівечені дачні будинки та електромережі. Без електрики залишилася майже 1 000 родин, але енергетики уже стали до відновлення. 

Нагадаємо, 25 жовтня ворог завдав ракетного удару по Дніпру. Ракета влучила в СТО, внаслідок чого виникла масштабна пожежа. Загинули двоє людей включно з вагітною, порнені були четверо. 

Деякі райони Дніпропетровської області, як Нікопольський, прострілюється росіянами з артилерії та іншого озброєння. Окупанти бʼють по оселях мирних людей практично щоночі. 

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