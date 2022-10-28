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До кінця року у Дніпрі заплановано відкриття побутового центру для маріупольців

Послуги фахівців у центрі будуть безкоштовними.

До кінця року у Дніпрі заплановано відкриття побутового центру для маріупольців
Фото: Скріншот з відео презентації

В Дніпрі ведеться реконструкція приміщення під мультисервісний хаб для маріупольців, який має бути відкритий до кінця року.

Про це повідомила пресслужба Маріупольської міськради.

“Таким чином, проєкт "ЯМаріуполь" розширюється, аби облегшити життя маріупольців на новому місці” - розповіли у пресслужбі. 

Зазначається, що у єдиному просторі буде розташований з комплекс безкоштовних сервісів для маріупольців - послуги швачки, стоматолога, перукаря, пральні, зона коворкінгу, локація для дітей, кімната психолога тощо. 

Мер Маріуполя Вадим Бойченко розповів, що заплановано створити мережу побутових центрів у різних куточках України, де перебувають маріупольці. 

Нагадаємо, в Ужгороді відкрився 15-й центр підтримки маріупольців “ЯМаріуполь”. В ньому на переселенців із Маріуполя чекає привітна команда та всебічна допомога.

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