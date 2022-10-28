Латвія відправила в Україну дизельні генератори і продукти

Дизельні генератори будуть працювати у Львові.

Латвійський благодійний фонд Ziedot.lv відправив до України три дизельних генератори та 17 тонн продуктів харчування.

Про це повідомив посол України у Латвії Олександр Міщенко.

Він зазначив, що три дизельних генератори потужністю 150, 180 та 300 кВт латвійського виробництва будуть використовуватися Львівською міськрадою для забезпечення електропостачання шкіл, дитячих садочків та лікарень у Львові.

Також в гуманітарний вантаж входять 17 тонн продуктів харчування, зокрема готових супів.

Загальна вартість гуманітарного вантажу складає 75 тис. євро.

Посол України у Латвії також обговорив із виробником перспективи постачання дизельних генераторів Збройним Силам України.

Нагадаємо, уряд Франції передав вже четвертий від 24 лютого пакет допомоги для ДСНС України. В складі цього пакету допомоги пожежні машини, спеціалізовані автомобілі, причепи з човнами та пересувний медпункт із радіологічним обладнанням.