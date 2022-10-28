"Коригувальники вогню в рясах": СБУ викрила 33 російських агентів РФ в УПЦ МП
"Коригувальники вогню в рясах": СБУ викрила 33 російських агентів РФ в УПЦ МП
Ворог вдарив по одній з громад Київщини (оновлено)
Ворог вдарив по одній з громад Київщини (оновлено)
Президент Гвінеї-Бісау заявив, що Путін просив його передати Зеленському меседж
Президент Гвінеї-Бісау заявив, що Путін просив його передати Зеленському меседж
У Київській області є влучання по інфраструктурі, у Херсонській ворогу не вдалося прорвати оборону, – облвійськадміністрації
У Київській області є влучання по інфраструктурі, у Херсонській ворогу не вдалося прорвати оборону, – облвійськадміністрації
Росіяни вранці обстріляли Сумську область: пошкоджені будинки мирних людей (оновлення)
Росіяни вранці обстріляли Сумську область: пошкоджені будинки мирних людей (оновлення)
Укрспецсистемс за час повномасштабного вторгнення розробила новий стійкий до РЕБ безпілотник
Укрспецсистемс за час повномасштабного вторгнення розробила новий стійкий до РЕБ безпілотник
Зберегти заощадження: нова опція від Нацбанку
Зберегти заощадження: нова опція від Нацбанку
Укренерго запроваджує безпрецедентні екстрені обмеження, – ДТЕК
Укренерго запроваджує безпрецедентні екстрені обмеження, – ДТЕК
Криза в Угорщині: уряд Орбана постає перед серйозними викликами
Криза в Угорщині: уряд Орбана постає перед серйозними викликами
ГоловнаСвіт

Латвія відправила в Україну дизельні генератори і продукти

Дизельні генератори будуть працювати у Львові.

Латвія відправила в Україну дизельні генератори і продукти
Фото: Олександр Міщенко

Латвійський благодійний фонд Ziedot.lv відправив до України три дизельних генератори та 17 тонн продуктів харчування. 

Про це повідомив посол України у Латвії Олександр Міщенко.

Він зазначив, що три дизельних генератори потужністю 150, 180 та 300 кВт латвійського виробництва будуть використовуватися Львівською міськрадою для забезпечення електропостачання шкіл, дитячих садочків та лікарень у Львові.

 

Також в гуманітарний вантаж входять 17 тонн продуктів харчування, зокрема готових супів. 

Загальна вартість гуманітарного вантажу складає 75 тис. євро.

Посол України у Латвії також обговорив із виробником перспективи постачання дизельних генераторів Збройним Силам України.

Нагадаємо, уряд Франції передав вже четвертий від 24 лютого пакет допомоги для ДСНС України. В складі цього пакету допомоги пожежні машини, спеціалізовані автомобілі, причепи з човнами та пересувний медпункт із радіологічним обладнанням.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також