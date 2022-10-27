Молдова підписала контракт із Болгарією про доступ і транспортування природного газу

Це відбулося під час візиту болгарського президента в Молдову з нагоди 30-річчя встановлення дипломатичних відносин.

Сьогодні Молдова підписала контракт із Болгарією про доступ до природного газу та його транспортування через газотранспортні мережі Bulgartransgaz, повідомляє Ziarul de garda.

Свої підписи під документом поставили виконувач обов'язків генерального директора компанії Energocom (Молдова) Вадим Бинзар та виконавчий директор Bulgartransgaz Володимир Малинов.

Контракт уклали у присутності президента Болгарії Румена Радева та президентки Молдови Маї Санду.

Радев перебуває у Кишиневі з робочим візитом. Він приїхав на запрошення Санду з нагоди 30-річчя встановлення дипломатичних відносин між обома державами.

За словами очільниці Молдови, її країна відчуває наслідки російського вторгнення чи не найсильніше і переживає "найважчу енергетичну кризу з часів незалежності".

"Немає сумнівів, що енергоресурси використовуються як зброя для підриву нашої держави та нашої досі тендітної демократії. У цьому контексті я вітаю підписання договору про співпрацю між Energocom та Bulgartransgaz. Доступ до альтернативних джерел енергії допоможе нам бути більш стійкими за умов нинішньої кризи", - зазначила Санду.

Нагадаємо, раніше "Газпром" пригрозив Молдові розірвати контракт про постачання газу.

Нещодавно у Молдові закликали економити електроенергію через призупинення її постачання з України.