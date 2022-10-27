МЗС просить відкрити кримінальну справу проти російської омбудсманки, яка всиновила викрадену українську дитину

Вона також зізналася в сприянні незаконному всиновленні ще 350 дітей в РФ.

Міністерство закордонних справ України звернуло увагу на заяву уповноваженої при президентові Російської Федерації з прав дитини Марії Львової-Бєлової про незаконне всиновлення нею української дитини, яка була викрадена в Маріуполі російською армією.

Про це йдеться в заяві МЗС.

Російська уповноважена також зізналася в сприянні незаконному всиновленні в РФ іще близько 350 дітей із захоплених регіонів Донбасу.

"Вивезення українських дітей із тимчасово окупованих територій України в Росію та подальше їхнє всиновлення з боку російських громадян грубо порушують законодавство України, а також Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни від 1949 року, яка передбачає зобов’язання держави-окупанта не змінювати громадянського статусу дітей, і Конвенцію ООН про права дитини від 1989 року", – йдеться в заяві МЗС.

На доручення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, МЗС ініціює відкриття справи проти Львової-Бєлової.

"Закликаємо міжнародну спільноту рішуче засудити триваючі злочини Росії та її посадовців проти дітей на тимчасово окупованих українських територіях", – наголосив міністр.

Він додав, що Україна продовжить докладати максимальних зусиль, аби українські діти, які були незаконно вивезені та всиновлені в Росії, були повернуті до їхніх батьків або законних опікунів.

Нагадаємо, росіяни продовжують утримувати викрадених дітей із захоплених агресорів районів Запорізької та Херсонської областей в окупованому Криму.