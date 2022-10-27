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До “зернової угоди” можуть додати порт Миколаєва, - ЗМІ

Продовження цієї угоди важливо для ринку зерна.

До “зернової угоди” можуть додати порт Миколаєва, - ЗМІ
Фото: ЕРА/UPG

Заступник Генсекретаря ООН з гуманітарної допомоги Мартін Гріффітс "відносно оптимістично налаштований" щодо продовження “зернової угоди”.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Ми дуже хочемо, щоб її якнайшвидше продовжили. Це важливо для ринку. Я досі відносно оптимістично налаштований щодо того, що ми цього досягнемо. Ми наполегливо працюємо", - сказав Гріффітс.

ООН працює над тим, щоб продовжити угоду ще на рік і полегшити процедуру перевірки суден представниками ООН, Туреччини, Росії та України. 

Представник ООН припустив, що Україна може спробувати розширити експортну угоду, включивши ще один порт - Миколаїв.

Втім, Росія критикує угоду через те, що її власний експорт досі обмежений, а українське зерно нібито не надходить до країн, які його потребують.  

Як раніше повідомлялось, представники Росії  в спільному координаційному центрі (СКЦ) в Стамбулі зривають поставки українського зерна

13 жовтня надзвичайний і повноважний посол України в Туреччині Василь Боднар наголосив, що наразі дуже важливо продовжити угоду про "зерновий коридор". США також докладають зусиль, аби була продовжена дія угоди. Держдеп сподівається, що всі сторони, зокрема РФ, погодяться зберегти ці домовленості.

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