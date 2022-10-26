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​У Чехії до пам’ятника солдату Червоної армії домалювали пральну машину

Невідомі таким чином нагадали про численні випадки мародерства російських військових в Україні.

У місті Літомержіце, що на півночі Чехії, невідомі розмалювали частину пам'ятника солдату Червоної армії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на місцеві ЗМІ.

Постамент пам'ятника розмалювали так, що він нагадує пральну машину. А на статую нанесено смугу червоної фарби.

Мер міста Радек Льові заявив, що комунальні служби міста видалять фарбу і встановлять на статуї табличку, щоб було зрозуміло, в якому історичному контексті і на честь кого встановлений пам'ятник.

Фото: Visegrád 24 / Twitter

Пам'ятник Червоній Армії був зведений у Літомержіце в 1975 році. У 2011 році обговорювалося питання про його демонтаж у зв'язку з реконструкцією місцевості. Міська влада тоді заявила, що статуя має залишатися на підставі міжнародної угоди між Чехією та Росією.

Наразі, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, питання демонтажу пам'ятників на честь Червоної армії продовжує обговорюватися і в інших містах Чехії.

Нагадаємо, ще в березні російські військові отримали вказівку від керівництва перейти на "самозабезпечення". Таким рішенням армія РФ фактично легалізувала мародерство. Окупанти вивозили з українських міст все, що могли, у тому числі – пральні машини, унітази, та одяг, який залишили люди, тікаючи від війни.

Раніше у Львові біля російського консульства українці влаштували акцію – вони знесли туди речі, які найчастіше викрадають росіяни під час війни. Учасники акції облили червоною фарбою телевізори, самокати, гроші й особисті речі та залишили їх біля воріт консульства. Організатори закликали провести подібні акції по всьому світу.

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