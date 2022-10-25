Румунія заявила про готовність долучитись до відновлення України

На думку представниці Румунії, Україна має перемогти у війні проти РФ.

Румунія закликала європейських представників наблизити Україну до ЄС, та повідомила про готовність допомогти відновлювати Україну після закінчення війни.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на президентку Сенату Румунії Аліну Стефанію Горгіу.

“Румунія долучиться до реконструкції України. Ми повинні наблизити Україну до ЄС. Я хочу відзначити рішення Ради Європи стосовно надання Україні кандидатського статусу. У часи кризи, замість розділення, ми повинні демонструвати єдність та солідарність для подолання викликів. Ми маємо підтримувати Україну, а Україна має перемогти”, - сказала вона.

Горгіу наголосила, що Румунія підтримує всі заходи міжнародного суду, щоб притягнути до відповідальності тих, хто спричинив ці жахи. Крім того, псевдореферендуми, що були проведені РФ на окупованих територіях наприкінці вересня, були яскравим нагадуванням про несправедливість, що відбулася в Криму у 2014 році.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про робочу групу з опрацювання питання створення спеціального міжнародного трибуналу для Росії.