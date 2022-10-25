Прем'єр-міністр провів зустріч з керівництвом "Союз90/Зелені" та ХДС/ХСС.

Дві фракції німецького Бундестагу готові підтримати збільшення фінансування оборонної допомоги для України на наступний рік до понад €2 млрд.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він нині зустрівся з віцепрезиденткою Бундестагу від фракції "Союз90/Зелені" Катрін Герінг-Екардт та співголовою партії "Союз90/Зелені" Рікардою Ланґ, а також із головою опозиційної партії ХДС, керівником фракції ХДС/ХСС в Бундестагу Фрідріхом Мерцем.

Фото: Telegram/Денис Шмигаль

За словами Шмигаля, парламент Німеччини - єдиний у підтримці України.

"Переконався, що в Бундестазі розуміють потреби України для протидії російському ворогу та готові надалі підтримувати нас зброєю, фінансами, технічною і гуманітарною допомогою. Зокрема обидві фракції готові підтримати збільшення фінансування оборонної допомоги для України на наступний рік до понад 2 млрд євро. Вдячні німецьким парламентарям за консолідованість та чітку позицію щодо підтримки України", - зазначив глава Кабміну.

Нагадаємо, Німеччина також готова надати Україні €20 млн на закупівлю резервного обладнання для критичної інфраструктури.