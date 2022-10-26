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Співробітників Чернівецької митниці підозрюють у незаконному ввезенні тютюнових виробів та ухиленні від сплати податків

Вони сприяли громадянам в ухиленні від сплати податкових і митних платежів на 80 млн грн.

Співробітників Чернівецької митниці підозрюють у незаконному ввезенні тютюнових виробів та ухиленні від сплати податків
Фото: Офіс генпрокурора

Державні інспектори відділу митного оформлення одного із митних постів Чернівецької митниці Держмитслужби налагодили незаконну схему сприяння у ввезенні на територію України тютюнових виробів із ухиленням від сплати обов’язкових податкових та митних платежів.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Митники вносили до Автоматизованої системи митного оформлення "Інспектор" завідомо неправдиві відомості із долученням підроблених фотографій", – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що у жовтні та листопаді 2020 року при митному оформленні в’їзду вантажного транспорту на митну територію України через пункт пропуску "Порубне" інспектори оформляли вантажівки як такі, що переміщуються без вантажу. При цьому у вантажних відсіках авто було 4850 ящиків з цигарками. Таким чином вони сприяли громадянам в ухиленні від сплати податкових і митних платежів на 80 млн грн.

За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури двом службовцям одного із митних постів Чернівецької митниці Держмитслужби повідомлено про підозру за фактами перевищення службових повноважень, службового підроблення та співучасті в ухиленні від сплати податків за ввезення в Україну тютюнової продукції, а також в умисному введенні в обіг на ринку України небезпечної продукції (ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 2  ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 27 ст. 227, КК України).

Наразі слідство встановлює всіх осіб, причетних до незаконної схеми.

Нагадаємо, на Закарпатті двоє чоловіків попалися на спробі пронести до Румунії 24 ящики з 12 тис. пачок сигарет. Військовослужбовці затримали місцевих контрабандистів.

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