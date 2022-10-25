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​Затримали двох колаборантів, які працювали у так званій "Народній міліції м. Ізюм"

Один став "поліцейським патрульно-постової служби", а інший - "водієм чергової частини". 

​Затримали двох колаборантів, які працювали у так званій "Народній міліції м. Ізюм"
Ілюстративне фото
Фото: depositphoto

На Харківщині затримали двох чоловіків, які працювали у так званій "Народній міліції м. Ізюм". Прокуратура області повідомила їм про підозру в колабораціонізмі.

Про це йдеться в повідомленні Харківської обласної прокуратури.

Слідство встановило, що зловмисники під час окупації погодилися співпрацювати з росіянами. Один житель став "поліцейським патрульно-постової служби", а інший - "водієм чергової частини". Він возив окупантів за необхідними адресами та ремонтував службові авто.

Прокурор ініціював перед судом питання про обрання обом підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, напередодні СБУ затримала директорку ліцею, яка впроваджувала російські освітні стандарти на Харківщині.

До цього в колабораціонізмі звинуватили керівника комунального підприємства "Куп'янський водоканал".

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