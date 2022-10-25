Пригожин тисне на Кремль задля збільшення фінансування ПВК "Вагнера", – Washington Post

Нещодавно він зустрічався з Путіним і жалівся йому на недолуге ведення боїв російською армією.

Пригожин вербує ув'язнених у колонії для поїздки на війну в Україні у складі ЧВК Вагнера

Так званий кухар Путіна, засновник приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин тисне на російську владу, аби вона збільшила фінансування найманців, що воюють проти України. Нещодавно Пригожин мав особисту зустріч з президентом РФ, на якій критикував російське міністерство оборони і те, як армія воюює.

Про це пише Washinton Post із посиланням на двох обізнаних американських посадоців. Раніше газета писала, що Путін мав зустріч із певною особою, що жалілася на погане керівництво військовими зусиллями, але імʼя цієї людини було невідоме. Зустріч Путіна з цією особою була достатньо значущою, аби включити її до щоденного брифінгу розвідки, який отримує президент США.

Те, що Пригожин може критикувати російську армію, свідчить про зростання його впливу. Це також підкреслює хитку позицію офіційного керівництва російського оборонного істеблішменту, яке зазнало критики з боку Пригожина та інших після місяців помилок на полі бою та втрат.

За словами посадовців, напруга між російським міністром оборони Сергієм Шойгу та Пригожиним теж стала предметом окремого звіду американської розвідки, що поширювався серед посадовців Вашингтона.

Протягом багатьох років Пригожин діяв у тіні російської влади, заперечуючи зв’язки із російською групою найманців "Вагнера" та петербурзькою фабрикою інтернет-тролів, яку, як стверджувала влада США, він фінансував для втручання в президентську кампанію в США 2016 року. Тепер Пригожин заявляє про свою діяльність відкрито.

"Це політична публічна позиція, яку він займає: я Євгеній Пригожин. Я тут, щоб розповісти вам правду, і я виконаю цю роботу", – сказав американський чиновник, говорячи на умовах анонімності про ситуацію загалом, а не про зустріч з Путіним конкретно.

На цій зустрічі Пригожин заявив Путіну, що міноборони Росії занадто покладається на ПВК "Вагнера" і не дає групі найманців достатньо грошей і ресурсів для виконання своєї місії в конфлікті.

Співробітники американської розвідки вважають, що Пригожин опублікував нещодавнє відео в соцмережах, на якому солдати "Вагнера" скаржаться на брак основних продуктів харчування та провізії, аби чинити тиск на Кремль, щоб збільшити фінансування його групи найманців.

Сам Пригожин в коментарі журналістам заперечив, що персонально бачився з Путіним останнім часом.

Нагадаємо, Євген Пригожин особисто бере участь у вербуванні найманців на війну проти українців. Він їздить по місцях позбавлення волі і обіцяє злочинцям амністію та зарплату, якщо вони погодяться воювати.

ПВК "Вагнера" несе в Україні великі втрати. За кілька місяців війни, за даними російського правозахисного проєкту, з колоній в Україну відправили не менше 15 000 вʼязнів.