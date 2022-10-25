​Рада за потреби швидко ухвалить закон про введення миротворців на кордон з Білоруссю, - Веніславський

"Для цього ми не потребуємо згоди ні Республіки Білорусь, ні Росії".

Верховна Рада України за потреби швидко ухвалить закон про введення миротворців на кордоні з Білоруссю. Наразі загрози наступу з території цієї країни немає, але на кордоні постійно перебувають українські збройні сили для реагування на будь-які сценарії.

Про це заявив на брифінгу представник президента у Раді Федір Веніславський, передає кореспондент LB.ua.

"Треба заспокоїти громадян України. На цей момент на території Республіки Білорусь немає достатніх сил та засобів, які б у короткостроковій та навіть середньостроковій перспективі дозволили РФ зі сторони цієї держави атакувати нашу територію, відновити дії 24-25 лютого та початку березня. Є шість та один спеціальних батальйонів, які виконують демонстративні дії біля державного кордону України. Але їх недостатньо для відкриття ще одного напрямку вторгнення", - сказав він.

Веніславський додав, що Головне управління розвідки вже повідомляло про прибуття на територію Білорусі російських військових.

"Це є підставою говорити про можливу мобілізацію власне на території Білорусі. Тому ми маємо бути готовими до такого розвитку подій. Ми до цього готові. Попри відсутність ударної сили на території Білорусі, наші збройні сили постійно перебувають на кордоні у бойовій готовності. Ми не можемо перекинути їх на схід чи південь, бо маємо унеможливити такий розвиток подій", - зазначив він.

Веніславський нагадав, що Україна закликала забезпечити присутність миротворчого контингенту на кордоні з Білоруссю.

"Для цього ми не потребуємо згоди ні Республіки Білорусь, ні РФ. Бо це наша територія, на якій ми маємо право розміщати представників іноземних військових формувань. Це рішення приймається відповідно до Конституції та спеціальним законом. Якщо виникне така необхідність в Україні для розташування такого миротворчого контингенту, то я переконаний, що президент ініціює цей законопроєкт. А Верховна Рада його швидко ухвалить. Не буде проблем", - прогнозує він.

Веніславський вважає, що за потреби ухвалення рішення та введення миротворців на кордон з Білоруссю буде швидким - протягом декількох тижнів, а не місяців.

Нагадаємо, за даними розвідки, станом на вчора, до Білорусі завезли близько 3200 російських військових. У ГУР зазначають, що потенційно загроза атаки з боку Білорусі може бути, але зараз ознак підготовки наступу немає.

Росія перекидає туди певну кількість своїх підрозділів, але менше число, ніж заявляється.

Минулого тижня в Генштабі ЗСУ повідомили, що загроза відновлення наступу на північному фронті зростає. Цього разу напрямок може бути змінений на захід білорусько-українського кордону. Такий сценарій матиме на меті перерізати постачання озброєння Україні від країн-партнерів. У Білорусі тривають військові навчання. Також проводяться заходи для прихованої мобілізації.