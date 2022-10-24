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Якщо ЄС припинить санкційний тиск на Росію, її танки будуть в Будапешті, - МЗСУ відреагувало на новий закид Орбана

Орбан в  інтерв’ю угорській німецькомовній газеті заявив, що підтримка Євросоюзом України через санкції проти РФ і збільшення військової допомоги збільшує ризик поширення війни на територію ЄС.

Якщо ЄС припинить санкційний тиск на Росію, її танки будуть в Будапешті, - МЗСУ відреагувало на новий закид Орбана
Фото: EPA/UPG

Якщо Європа перестане тиснути на РФ санкціями, то російські танки будуть у Будапешті швидше від дзвінка угорської влади до Москви.

Так в українському МЗС відреагували на новий закид прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Орбан в інтерв’ю угорській німецькомовній газеті заявив, що підтримка Євросоюзом України через санкції проти РФ і збільшення військової допомоги збільшує ризик поширення війни на територію ЄС.

"Якщо ЄС припинить санкційний тиск на Росію та військову допомогу Україні, то російські танки, але ми цього жодним чином не бажаємо, будуть в Будапешті швидше, ніж хтось із угорського уряду зможе додзвонитися в Москву. Українці платять власними життями за мир і спокій в європейських містах. Не потрібно цього забувати", - наголосив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Ніколенко додав, що допомога наші державі - це не благодійництво. 

"Це, насамперед, інвестиції Європи у власну безпеку. Лише спільними зусиллями можливо зупинити російську загрозу", - зазначив речник.

Нагадаємо, Віктор Орбан оголосив "національні консультації" з населенням щодо впливу санкцій, запроваджених Євросоюзом проти РФ.

До цього речник Кремля Дмитро Пєсков похвалив заяви керівництва Угорщини за те, що він назвав "готовністю зайняти суверенну позицію щодо деяких питань у Європейському Союзі".

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