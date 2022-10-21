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Порошенко передав батальйону з південного напрямку генератори, буржуйки і "Старлінк"

Експрезидент потролив Ілона Маска.

Порошенко передав батальйону з південного напрямку генератори, буржуйки і "Старлінк"
Фото: eurosolidarity.org

Один з батальйонів, який воює на південному напрямку, отримав від Фонду Порошенка та волонтерів ГО «Справа громад» генератори, буржуйки, та необхідні для бійців медикаменти. День тому, коли хлопці з цього підрозділу отримали пікап, повідомляє пресслужба "Європейської Солідарності".

«Майже 8 місяців ці хлопці вели дуже рішучі бої за звільнення української землі: частина на Сході, частина на Півдні, забезпечуючи контрнаступ. І зараз, виконавши своє бойове завдання там, перекидаються на новий напрямок можливого російського удару. Куди саме – не можемо сказати. Але повірте, українська земля в надійних руках наших мужніх воїнів», – заявив Петро Порошенко.

Також батальйону передали «Старлінк». «На жаль, після атак на об’єкти критичної інфраструктури ми не завжди можемо розраховувати на мобільний зв’язок. Тож хочемо передати вітання Ілону Маску і сподіваємося, що ми постійно будемо на зв’язку. Ілоне, займайтеся «Старлінком», не займайтеся Кримом, і все у вас буде добре», – заяви Порошенко.

Він також відзначив, що батальйон уже отримав вантажівки, а будуть ще і пікапи.

«Наші двері, наші серця завжди відкриті, і ми будемо робити все, щоб ви почували себе в безпеці, у теплі, забезпеченими усім необхідним. Тут є ще й декілька ящиків медикаментів від Марини Анатоліївни, вона попросила передати вітання», – зазначив Порошенко.

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